هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي





وتابعت: نقلوني بعدها الى بيت ايل وأبقوني بساحة مفتوحة حتى الصباح، ثم أخذوني الى تحقيق عوفر، حيث قامت إحدى المجندات بتعصيبي وضربي بشدة على رأسي، وبقيت هناك ليلة كاملة داخل زنزانة ظروفها سيئة جدا، فالحمام قذر ورائحته سيئة جدا، ولا يوجد معي ملابس أو أي احتياجات شخصية، باليوم التالي تم نقلي الى سجن الشارون ثم الدامون".



والأسيرة حنان متزوجة و أم ل 7 أبناء، و هي شقيقة الأسير المناضل نائل البرغوثي، المحكوم بالسجن مؤبد و 18 عاما.





نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم تفاصيل اعتقال الأسيرة حنان البرغوثي من بلدة كوبر/ رام الله، القابعة في سجن الدامون، و التي صدر بحقها حكما بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر.ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسيرة: " بتاريخ 04/09/2023 وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل بطريقة همجية، خلعوا الباب، وسألوا عني ثم قاموا بتقييد يداي واعتقالي، مشوا بي مسافة وصولا الى الجيب العسكري، كان بداخله شاب من القرية يعاني من قلب مفتوح ووضعه صعب جدا، يصرخ بشدة من الألم بسبب ركلات الجنود له حيث تعمدوا الدوس على صدره.