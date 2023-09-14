شؤون فلسطينية

بدء اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مخيم عين الحلوة

بدء اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، بدء اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته على منصة (إكس) "تويتر" سابقاً: "بدأ وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإننا إذ نشكر جهود الرئيس بري على توجيهاته بحقن الدم الفلسطيني، والعمل على عودة اللاجئين للمخيم".

وأضاف: "نحن لن نخذله بالتزاماتنا اتجاه أمن المخيم واحقاق العدالة وخدمة شعبنا وبلسمة جراحه".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الساعة السادسة مساء الخميس، 

وقال المكتب في بيان، إن "المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال اليوم لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة قد نجحت".

وأضاف البيان: "تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المخيم يبدأ سريانه عند الساعة السادسة مساء اليوم (الخميس)".

وسادت منذ صباح اليوم الخميس حالة من الهدوء الحذر في كافة محاور المخيم، بعدما تراجعت حدة الاشتباكات العنيفة التي تواصلت طوال الليل، واشتدت خلال ساعات الصباح الأولى.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في المخيم منذ أسبوع إلى 15، بالإضافة إلى أكثر ‏من 150 جريحا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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