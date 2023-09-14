جيش الاحتلال يُعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر القطاع





وأضاف: "سيتم فرض الإغلاق بدءاً من منتصف يوم الجمعة الـ 15 أيلول/سبتمبر 2023، وسيتم رفعه يوم الأحد الساعة 23:59 بناءً على تقييم الوضع الأمني.





وسيتخذ لاحقًا قرار بشأن إمكانية فرض إغلاق خلال الأعياد المقبلة بناء على تقييم الوضع الأمني، وفق المتحدث.





وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أدانت بشدة إجراءات وتدابير الاحتلال التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا عشية الاعياد اليهودية، كما حصل في فرض الاغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول رأس السنة العبرية في توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في ايحاء تضليلي للرأي العام العالمي الهدف منه كيل المزيد من التهم للضحية وتبرئة الجلاد، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو العدوان الأكبر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، هذا بالإضافة للأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يدفعها شعبنا جراء فرض مثل هذه الاغلاقات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بدء فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع بدءاً من بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.وقال في بيان له: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية".