مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن





وقال "التفاؤل قائم وما زال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في البلاد"، وفق ما نقل موقع (العربية).



وكان وفد عماني حط في صنعاء الشهر الماضي بزيارة استمرت أربعة أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مصدريْن مطلعين قولهما، إن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان، سيصلون إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة المباحثات والمساعي الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة في اليمن.ووفق المصدريْن وهما على صلة بالمحادثات، فإن المسؤولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء بوقت سابق اليوم قبل التوجه إلى المملكة.بدوره، أوضح علي القحوم، العضو بالمكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن وفداً حوثياً وعمانياً سيغادر صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية، "لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط أكثر من مرة".كما أضاف في تغريدة على (إكس) "تويتر" سابقا أن الوفدين سيبحثان سبل الوصول إلى "حل سياسي شامل".