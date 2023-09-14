عربي

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن
وفد حوثي يتوجه للسعودية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصدريْن مطلعين قولهما، إن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان، سيصلون إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة المباحثات والمساعي الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة في اليمن.

ووفق المصدريْن وهما على صلة بالمحادثات، فإن المسؤولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء بوقت سابق اليوم قبل التوجه إلى المملكة.

بدوره، أوضح علي القحوم، العضو بالمكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن وفداً حوثياً وعمانياً سيغادر صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية، "لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط أكثر من مرة".

كما أضاف في تغريدة على (إكس) "تويتر" سابقا أن الوفدين سيبحثان سبل الوصول إلى "حل سياسي شامل". 

وقال "التفاؤل قائم وما زال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في البلاد"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكان وفد عماني حط في صنعاء الشهر الماضي بزيارة استمرت أربعة أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة.

أخبار ذات صلة

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

تفاصيل رسالتين من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد

تفاصيل رسالتين من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

هزة أرضية تضرب شمال سورية

هزة أرضية تضرب شمال سورية

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

إعصار دانيال: عدد القتلى في درنة قد يزيد عن 20ألفاً.. وتحذيرات من تداعيات كارثية

إعصار دانيال: عدد القتلى في درنة قد يزيد عن 20ألفاً.. وتحذيرات من تداعيات كارثية

الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

هيئة الأسرى: فارس يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند

هيئة الأسرى: فارس يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند

&quot;التعليم العالي&quot; تُواصل جهودها لتطوير الأولويات الوطنيّة البحثيّة

"التعليم العالي" تُواصل جهودها لتطوير الأولويات الوطنيّة البحثيّة

بريطانيا: اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة المستعمرات وللحق في مقاطعة إسرائيل

بريطانيا: اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة المستعمرات وللحق في مقاطعة إسرائيل

افتتاح شارع دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا

افتتاح شارع دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

منوعات

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

عربي

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

هزة أرضية تضرب شمال سورية

هزة أرضية تضرب شمال سورية

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل