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تفاصيل رسالتين من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد

تفاصيل رسالتين من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد
تفاصيل رسالتين من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد
رام الله - دنيا الوطن
بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسالتين للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وتتعلق الرسالتان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وفق ما نقل موقع (العربية).

وتسلم الرسالتين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي.

كما رحّب الوزير خلال الاستقبال بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الإيراني قد وصل إلى الرياض مطلع الشهر الجاري استعداداً لمباشرة مهامه كسفير لإيران بالسعودية.

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