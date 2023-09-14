الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن محافظ القدس عدنان غيث

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قراراً جديداً، بشأن محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عدنان غيث.وقال معروف الرفاعي، مستشار محافظة القدس، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه عقب استدعائه للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال صباح اليوم، تم تسليم غيث قرارا بتجديد منعه من دخول الصفة لأربعة أشهر أخرى.وكانت سلطات الاحتلال استدعت غيث، للتحقيق في ما يسمى "غرف 4".وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ الرابع من آب/أغسطس 2022، قرارا بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، "تأتي هذه الاستدعاءات استمرارا لمحاربة السيادة الفلسطينية في القدس، عبر محاولات منع المحافظ من خلال هذه الملاحقات بالقيام بواجباته نحو أبناء شعبه في العاصمة المحتلة، في إطار خطة ممنهجة تستهدف تهويد مدينة القدس وطمس كل معلم ورمز فلسطيني فيها، بدءا من التعليم واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك، وملاحقة الرموز الوطنية والدينية واعتقالهم، ومجازر الهدم اليومية وحملة الابعادات المتنوعة لأبناء العاصمة المحتلة".وأضافت: "لم يكتف الاحتلال بالقرارات الخمس العسكرية الصادرة بحق المحافظ غيث وآخرها قرار الحبس المنزلي المفتوح منذ أكثر من عام وحتى الآن، بل تقوم بمداهمات شبه يومية لمنزله للتأكد من تطبيقه لقرار الاقامة الجبرية، كما تقوم باستدعائه والتحقيق معه في مراكز التحقيق التابعة لمخابرات الاحتلال، في محاولات مستميتة للتضييق عليه ومنعه من ممارسة مهامه".