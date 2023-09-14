بريطانيا: اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة المستعمرات وللحق في مقاطعة إسرائيل









رام الله - دنيا الوطنأصدر اتحاد النقابات العمالية (TUC) في إنجلترا وويلز، الذي يضم 5.5 مليون عضو من 48 نقابة، قراراً يؤكد فيه التزامه بدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، بما يشمل دعم #الحق-في-المقاطعة.وشدّد القرار على أنه يجب رفض أي محاولة لنزع الشرعية عن النداء الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وحرمان الفلسطينيين/ات من الحق في مناشدة أصحاب الضمائر الحية حول العالم للحصول على الدعم. وينبغي الدفاع عن قدرة السلطات المحلية وصناديق التقاعد في القطاع العام على سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.