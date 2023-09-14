شؤون فلسطينية

غزة: وزارة الزراعة تُعلن موعد بدء موسم قطف الزيتون بالقطاع

غزة: وزارة الزراعة تُعلن موعد بدء موسم قطف الزيتون بالقطاع
الزراعة بغزة تعلن موعد بدء موسم قطف الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الخميس، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن تشغيل معاصر الزيتون يبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الزراعة، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من الثاني عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.

وأوضحت أنه يجوز لمديريات الزراعة في المحافظات تأخير الموعد المعلن حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

وأشارت إلى أن قطف ثمار الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، فيما يتم تأخير موعد قطف ثمار الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

وتابعت، أن تشغيل معاصر الزيتون في محافظات الوطن كافة يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.

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