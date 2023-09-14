اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحيين

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفيلدت، ترتيبات اجتماع المانحين المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بصفتها رئيسة الاجتماع، بالإضافة إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.وطالب اشتية، خلال لقائه هويتفيلدت الدول المانحة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.وثمن اشتية دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، داعيا إياها للاعتراف بدولة فلسطين كونها من رعاة السلام واتفاق أوسلو، وذلك لحماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة له.وحضر الاجتماع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو.