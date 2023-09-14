دولي

العليا الإسرائيلية تُصدر أمراً احترازياً ضد وزير القضاء

العليا الإسرائيلية تُصدر أمراً احترازياً ضد وزير القضاء
قضاة المحكمة العليا في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء، ياريف ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري.

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل في قراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يُلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستُصدر المحكمة قراراً.

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