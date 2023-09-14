العمل بغزة لـ"دنيا الوطن": شركات التشغيل أرسلت لـ 500 عامل استوفوا شروط إصدار التصاريح







خاص دنيا الوطن - محمود خلةتحدثت وزارة العمل في قطاع غزة، عن مستجدات عمل الشركات الخاصة والتي حصلت على تصريح لإصدار تصاريح "المشغل" للعمل في أراضي عام 48.وأوضح الناطق باسم الوزارة أيمن أبو كريم، اليوم الخميس، أن الوزارة قامت بترشيح قرابة 3000 اسم للشركات الخاصة، مبيناً أن 500 من هذه الأسماء استوفت الشروط وجاري العمل على استكمال بياناتهم.ولفت أبو كريم خلال حديثه لـ "دنيا الوطن" أن على الأسماء التي استوفت الشروط استكمال باقي الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإصدار التصريح.ولفت إلى أنه يوجد حالياً لدى الوزارة قرابة 140 ألف مسجل، منهم 18500 إسم لديهم تصاريح عمل سارية المفعول.وكان عدد من المواطنين تلقوا عبر هواتفهم الخاصة رسائل من شركات إصدار تصاريح العمل "المشغل" تفيد بأنه تم ترشيح أسماءهم من أجل الحصول على تصاريح العمل.