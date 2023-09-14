افتتاح شارع دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، وعضو بلدية العاصمة انا تريسا بيرنال، شارع باسم دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية، بوغوتا.واستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين الكولومبي والفلسطيني، تبعها كلمة لسفير دولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا، رؤوف المالكي، رحب فيها بالخطوة وشكر مجلس البلدية واعضائه خاصة عضو البلدية بيرنال على جهودهم في اعتماد قرار تسمية الشارع، مؤكداً ان هذه المبادرة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والشعبين.كما ثمن المالكي على إطلاق اسم دولة فلسطين على أحد اهم شوارع العاصمة الكولومبية، معتبرا اياها خطوة تؤكد دعم كولومبيا لشعبنا الفلسطيني وقضيته.من جانبها، عبرت عضو البلدية بيرنال عن فخرها بهذا بالحدث وعن سعادتها بتنظيم هذا الحفل لإطلاق اسم دولة فلسطين على أحد أهم شوارع المدينة، مشيرةً الى أن هذه الخطوة تأتي للتعبير عن حب وتضامن الكولومبيين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.واختتم الحفل بقص شريط افتتاح شارع دولة فلسطين من قبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وعضو البلدية بيرنال.وشارك في الافتتاح سفراء دولة فلسطين لدى دول أمريكا والكاريبي والسلك الدبلوماسي المعتمد في كولومبيا والجالية الفلسطينية ومتضامنين كولومبيين.يُذكر بأن مجلس بلدية مدينة بوغوتا أقر مقترح تسمية أحد الشوارع المهمة في العاصمة باسم شارع دولة فلسطين بأغلبية ساحقة وبتأييد من معظم الأحزاب الممثلة في المجلس، وكان مقترح المشروع قدم بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين مرات عدة على مدار سنوات.