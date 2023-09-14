شؤون فلسطينية

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
في زيارة وداعية بعد انتهاء عمله كسفير لدولة نيكارغوا في فلسطين استقبل د . واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبحضور ابو ساجي عضو المكتب السياسي للجبهة سفير نيكاراغوا في فلسطين روبرتو موراليس.

وأكد على دور السفير ونشاطه الدائم وحضوره المناسبات كافة ووقوف دولة نيكاراغوا ممثلة بالرئيس دانييل اورتيغا والحكومة والشعب النيكاراغوي الصديق الى جانب نضال وكفاح وحقوق شعبنا من اجل الحرية والاستقلال ونيل حقه ببناء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين، ثوابت وقرارات الاجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية بتضحيات جسام واستمرار هذا العطاء والنضال لتحقيق ذلك .

كما تم التأكيد على عمق العلاقات بين دولة نيكاراغوا وفلسطين واهمية تعزيز كل العلاقات في سبيل تكثيف هذه العلاقة وتعزيزها مع اهمية دور السفير النيكاراغوي ومن سيخلفه في المنصب كسفير جديد في فلسطين والحرص على التواصل الدائم والتنسيق المشترك في سبيل تعزيز هذه العلاقات التاريخية .

وشكر السفير مواقف جبهة التحرير الفلسطينية والعلاقات الدائمة والمستمرة مع السفير ودولة نيكاراغوا الصديقة واهمية استمراريتها في خدمة البلدين وقضاياهم المشتركة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

وفي الختام تم التنميات للسفير دانييل بمهمته الجديدة كسفير في دولة أنغولا متنيا له النجاح والتقدم .

 

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