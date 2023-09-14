رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة





وقال في تصريح لقناة (الأقصى): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي تقع بحق شعبنا الفلسطيني.





وأضاف رضوان أن "الدماء الزكية التي أريقت اليوم شرقي غزة، تؤكد على وحدة الدم والبندقية والأهداف"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة في وجه الاحتلال".





وتابع: بأن "قادة حماس يتقدمون الصفوف، ويقدمون أبناءهم شهداء في سبيل تحرير فلسطين، والشباب الثائر يسطر أروع ملاحم البطولة، ويرسل للاحتلال أن جرائمه لن تمر دون حساب".

رام الله - دنيا الوطننعى القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، شبان معركة الأسرى، الذين استشهدوا في مواجهة الاحتلال دفاعًا عن الأسرى.