الشعبية: لم نصدر تصريحاً بخصوص بيان ما نُسب للرئيس عباس حول المحرقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، بياناً بشأن بيان وقعت عليها شخصيات وكتاب فلسطينيون، حول تصريحات للرئيس محمود عباس، في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، وخاصة المحرقة، قلبل نحو ثلاثة أسابيع.وأكدت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها لم تصدر تصريحاً بهذا الخصوص، أو توصيفاً للبيان والموقعين عليه، أو الانحياز لجهةٍ ما.ودعت "الشعبية" إلى "مناقشة ما جاء في البيان، ومع الموقعين عليه بموضوعية بدلاً من الذهاب في توصيفهم إلى حد الاصطفاف إلى جانب العدو هذا لا يعني بأيّ حالٍ أن ليس للجبهة ملاحظات على بعض ما جاء في البيان، أو على توقيته الذي سيستغله العدو ويستفيد منه"، وفق البيان.