غزة: "التشريعي" يدعو لوقف الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنأعربت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي، بغزة، نعبر عن أسفها الشديد للأحداث الجارية في مخيم عين الحلوة للاجئينالفلسطينيين في لبنان، داعية الجميع إلى التحلي بروح الوطنية والانتماء للقضية الفلسطينية والوقف الفوري للاشتباكات حفظاً لدماء شعبنا.وقالت اللجنة إن "هذه الأحداث لا تخدم سوى الاحتلال الذي يسعى لبث الفرقة بين أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم".وطالبت بوقف هذه الأحداث المؤسفة التي تضر بقضيتنا الوطنية، وندعو للجم كل المحاولات المشبوهة التي تستهدف اللاجئين وقضيتهم العادلة.