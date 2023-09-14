الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع المديرة الإقليمية لوكالة التنمية الفرنسية كاثرين بونود، بحضور المدير الجديد للوكالة في فلسطين فيرونيك سوفات، استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته.وأشاد الصالح بالدعم الفرنسي المقدم لقطاع الحكم المحلي وبخاصة مساهمة الوكالة في المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع التنمية الريفية في الاغوار المرحلة بمرحلتيه، والمشاريع العديدة التي استفادت منها البلديات والمجالس القروية، وما لهذا الدعم من أثر كبير على الأرض من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من المجالات.وأكد الصالح ضرورة توسيع دائرة العمل في المناطق المسماة "ج"، ودعم توجهات الوزارة وسياساتها في استهدافها وتوجيه كافة اشكال الدعم والمساعدة لها من أجل تطويرها والنهوض بواقعها والتهسيل على المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم.وأشار الصالح إلى أن طواقم الوزارة وتحديدا الإدارة العامة للمشاريع تقوم بالمتابعة الكاملة للمشاريع المنفذة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وتحديدا مشروع التنمية الريفية، وتبذل قصارى جهدها في تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح تلك المشاريع والاستفادة منها.بدورها، أعربت بونود عن ارتياحها لطبيعة التعاون والتواصل والعمل المشترك بين الوزارة وطواقم الوكالة في فلسطين، الامر الذي انعكس ايجابا على الارض من خلال تحقيق العديد من النجاحات في تنفيذ المشاريع وانجازها.