شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي
بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع المديرة الإقليمية لوكالة التنمية الفرنسية كاثرين بونود، بحضور المدير الجديد للوكالة في فلسطين فيرونيك سوفات، استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته.

وأشاد الصالح بالدعم الفرنسي المقدم لقطاع الحكم المحلي وبخاصة مساهمة الوكالة في المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع التنمية الريفية في الاغوار المرحلة بمرحلتيه، والمشاريع العديدة التي استفادت منها البلديات والمجالس القروية، وما لهذا الدعم من أثر كبير على الأرض من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من المجالات.

وأكد الصالح ضرورة توسيع دائرة العمل في المناطق المسماة "ج"، ودعم توجهات الوزارة وسياساتها في استهدافها وتوجيه كافة اشكال الدعم والمساعدة لها من أجل تطويرها والنهوض بواقعها والتهسيل على المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم.

وأشار الصالح إلى أن طواقم الوزارة وتحديدا الإدارة العامة للمشاريع تقوم بالمتابعة الكاملة للمشاريع المنفذة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وتحديدا مشروع التنمية الريفية، وتبذل قصارى جهدها في تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح تلك المشاريع والاستفادة منها.

بدورها، أعربت بونود عن ارتياحها لطبيعة التعاون والتواصل والعمل المشترك بين الوزارة وطواقم الوكالة في فلسطين، الامر الذي انعكس ايجابا على الارض من خلال تحقيق العديد من النجاحات في تنفيذ المشاريع وانجازها.

أخبار ذات صلة

افتتاح شارع دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا

افتتاح شارع دولة فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

الشعبية: لم نصدر تصريحاً بخصوص بيان ما نُسب للرئيس عباس حول المحرقة

الشعبية: لم نصدر تصريحاً بخصوص بيان ما نُسب للرئيس عباس حول المحرقة

غزة: &quot;التشريعي&quot; يدعو لوقف الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة

غزة: "التشريعي" يدعو لوقف الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة

دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية تدعو لتجنيب مخيم عين الحلوة مخططات التدمير

دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية تدعو لتجنيب مخيم عين الحلوة مخططات التدمير

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

حماس: الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن

حماس: الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

واصل أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا لاستمرار الثورة والانتفاضة

الشعبية: لم نصدر تصريحاً بخصوص بيان ما نُسب للرئيس عباس حول المحرقة

الشعبية: لم نصدر تصريحاً بخصوص بيان ما نُسب للرئيس عباس حول المحرقة

غزة: &quot;التشريعي&quot; يدعو لوقف الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة

غزة: "التشريعي" يدعو لوقف الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة

دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية تدعو لتجنيب مخيم عين الحلوة مخططات التدمير

دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية تدعو لتجنيب مخيم عين الحلوة مخططات التدمير

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

حماس: الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن

حماس: الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن

مركز الإنسان يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة

مركز الإنسان يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة

منوعات

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

منع المطربة فيفي محمد من الغناء بعد انتشار فيديو مخلّ لها

منع المطربة فيفي محمد من الغناء بعد انتشار فيديو مخلّ لها

عربي

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

هزة أرضية تضرب شمال سورية

هزة أرضية تضرب شمال سورية

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

إعصار دانيال: عدد القتلى في درنة قد يزيد عن 20ألفاً.. وتحذيرات من تداعيات كارثية

إعصار دانيال: عدد القتلى في درنة قد يزيد عن 20ألفاً.. وتحذيرات من تداعيات كارثية