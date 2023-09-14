حماس: الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن سياسات الاحتلال من اقتحاماتٍ وعدوانٍ وتهجيرٍ يهدف لزيادة وتيرة الحرب الدينية في القدسِ والأقصى.





وشدد على أن "الاحتلال واهم إن ظن أن اعتداءاته في الأقصى ستمر دون ثمن، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني لن يسلم بأي عدوان على الأقصى".





وأكد أن "العمليات البطولية في القدس المحتلة والضفة الغربية تعطي دلالة ورسالة واضحة أن شعبنا يواجه كل عدوان بالثبات والعمليات البطولية".





يشار إلى أن جماعات الهيكل المتطرفة، دعت المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة تبدأ الأحد القادم 17 أيلول/سبتمبر وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

رام الله - دنيا الوطن