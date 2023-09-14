الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة شؤون الثورة والمجاهدين الجزائرية، إن المناضلة جميلة بوحيرد دخلت المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية.ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل حول حالة بوحيرد الصحية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (العالم العربي).ولدت بوحيرد في 1935 وتعتبر من رموز المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، وشاركت في حرب التحرير في الفترة من 1954 وحتى 1962.وصدرت عدة كتب وروايات وأفلام وثائقية حول حياة بوحيرد، وأنتجت السينما المصرية فيلما يحمل اسمها عام 1958 من إخراج يوسف شاهين.