شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة

مركز الإنسان يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حمل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استشهاد 5 مواطنين مدنيين مساء أمس الأربعاء، كانوا يتظاهرون في المسيرة السلمية بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في منطقة ملكة شرق الشجاعية، تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وللتأكيد على ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال المستمرة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المركز إن ما تمارسه قوات الاحتلال من حصار وتضييق وهجمات عسكرية على قطاع غزة، ولدت بيئة لا تصلح للحياة الإنسانية، محرومة من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، الأمر الذي جعل الشباب يلجأ إلى أي وسيلة للحصول على حقوقه ومجابهة الاحتلال الذي يتسبب في الكوارث الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن كافة الممارسات والانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة، ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة، والذي يفرض الاحتلال الحصار عليه لأكثر من 17عام على التوالي، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من انعدام للحقوق الإنسانية وفقر وبطالة.

واعتبر المركز أن هذه الجرائم والممارسات العنصرية تشكل جريمة إرهاب، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق روما وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة.

وأدان مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال العنصرية وعلميات القتل التي يرتكبها أو يتسبب فيها، والتمادي فيها خاصة في ظل عدم الردع لها، وبدروه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك اللازم واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال، ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون، والعمل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين سكانه من حقوقهم والعيش بحياة كريمة.

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