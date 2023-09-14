شؤون فلسطينية

طولكرم: طقاطقه يترأس إجتماع لجنة إعادة تأهيل الأحراش

طولكرم: طقاطقه يترأس إجتماع لجنة إعادة تأهيل الأحراش
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
ترأس مسير أعمال محافظة طولكرم مصطفى طقاطقه بدار المحافظة، اجتماع لجنة تطوير الأحراش بمشاركة الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة، حيث تناول اللقاء عرض عن  أخر الإنجازات وما تم تنفيذه، مع الإستمرار  بالجهود لتنفيذ المراحل القادمة من المشروع.

ونقل طقاطقه تحيات الرئيس محمود عباس وإهتمامه باعادة تأهيل الأحراش لما لها من مكانة وطنية وبيئية، وإنطلاقاً من كونها  المدخل الشرقي لطولكرم ولما لها من دور بالحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي، شاكراً جهود وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية والوزارات الشريكة، والغرفة التجارية والقطاع الخاص، وبلديات عنبتا وطولكرم  وجميع أعضاء اللجنة.

وثمن طقاطقه ما تم إنجازه من عمل مهم يشمل تعبيد الشارع المؤدي إلى الأحراش وشق شوارع زراعية داخل الحرش  وزراعة الأشجار، وإنشاء خزان مياه ونقاط إطفاء، مشيداً بدور الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بالكويت بدعم هذا المشروع الحيوي، علاوة على دعم مؤسسة وي إيفكت وشبكة المنظمات البيئية.

وشدد طقاطقه على الشراكة مع القطاع الخاص وكافة الجهات المختصة لتحقيق  المزيد من الإنجازات من خلال الفرق المختصة واللجنة التوجيهية للمشروع، وفرق التخطيط والإشراف والمتابعة وغيرها من الجوانب.

هذا وتخلل اللقاء مداخلة من المهندس سمير سماره مدير عام زراعة طولكرم والذي تحدث عن أهمية هذا المشروع لإعادة تأهيل الأحراش وما تقوم به وزارة الزراعة بتضافر الجهود  مع جميع المؤسسات الزراعية العاملة بهذا المجال، وعلى رأسها الإغاثة الزراعية.

كما تحدث عاهد زنابيط مدير عام الإغاثة الزراعية في شمال الضفة عن المرحلة القادمة من المشروع، وما تم تنفيذه سابقاً، والعديد من الإنجازات والخطوات المستمرة للمضي قدماً بهذا المشروع، مشيداً بدور محافظة طولكرم ومديرية الزراعة والوزارات وجميع أعضاء اللجنة والبلديات الشريكة من عنبتا وطولكرم.

من جانبه إستعرض م. أكثم بدران، الخطط العامة لمشروع إعادة تأهيل الأحراش بما يشمل الخطة العشرية لتطويرها والخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى، والتي تشمل شق الطرق وزراة الأشجار، وإيصال المياه ونقاط الإطفاء وغيرها من الجوانب الفنية.

إلى ذلك خرج عن اللقاء العديد من التوصيات للمتابعة مع أصحاب الاختصاص والجهات ذات العلاقة.

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