تفاصيل لقاء الشيخ والقنصل العام البريطاني في القدس

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل العام البريطاني في القدس ديان كورنر، آخر المستجدات السياسية.وتم خلال اللقاء نقاش المستجدات السياسية الأخيرة في الإقليم وعلى الساحة الدولية، بالإضافة الى العلاقات الثنائية الفلسطينية-البريطانية.وأطلع الشيخ ضيفته، على آخر التطورات في الساحة السياسية المحلية، وشكرها على رفع المساعدات الخاصة بـ (أونروا).بدورها، اكدت كونر دعمهم الدائم لحل الدولتين وضرورة اقتناص الفرص في اتخاذ خطوات لحمايته.