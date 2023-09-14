كهرباء الشمال والزيتونة توقعان اتفاقية بناء وتمديد شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"

وأوضح ضميدي أن شركة الزيتونة لديها خطط استراتيجية تهدف لبناء شبكة ألياف ضوئية باستخدام أحدث الأجهزة لتزويد المشتركين بخدمة ممتازة.





وأوضح صبوح أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات في محافظات نابلس وسلفيت وجنين وطوباس وباشرت العمل والتمديد في بعض القرى لإنجاز العمل بأسرع وقت لتزويد المشتركين بالخدمات.





كما أكد صبوح أن الشركة بصدد إطلاق خدمات الفايبر في قرية بيتا جنوب محافظة نابلس خلال أيام ، كما توفر الزيتونة خدمات إنترنت لاسلكي في العديد من المناطق .



وثمن صبوح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهم المبذولة في دعم قطاع الاتصالات بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور "إسحق سدر" الذي عمل على تسجيل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين.



وذكر ضميدي أن شركة الزيتونة قامت بالتوقيع مع شركة توزيع كهرباء الشمال بهدف الاستفادة من بنيتها التحتية في مناطق امتيازها في مدينة نابلس وجنين ، شاكرا ادارة توزيع كهرباء الشمال على تعاونها.كما صرح المدير التنفيذي لشركة الزيتونة طارق صبوح أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها وتجهيز البنية التحتية لإطلاق "الفايبر" في أغلب مناطق الضفة.