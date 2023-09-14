كهرباء الشمال والزيتونة توقعان اتفاقية بناء وتمديد شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"
وقعت شركتا توزيع "كهرباء الشمال" و "شركة الزيتونة للاتصالات" اتفاق تمديد شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" عبر البنية التحتية لشركة الكهرباء اليوم الأربعاء في مقر شركة كهرباء الشمال بمدينة نابلس بحضور أسعد سوالمة المدير العام ومحي الدين السلعوس وأمجد الحاج حمد المدير التجاري واسامه حردان مدير انظمة المعلومات و بشار سوداح من الادارة التجارية ، وأشرف ضميدي رئيس مجلس إدارة الزيتونة، وأعضاء مجلس الإدارة سليم سويدان وحمزة الصوباني والمدير التنفيذي للشركة طارق صبوح.
وتتضمن الاتفاقية حق استخدام شركة الزيتونة من البنية التحتية المملوكة لشركة توزيع كهرباء الشمال في مناطق قرى محافظة جنين ونابلس وذلك لغايات تزويد المشتركين في منطقة امتياز "كهرباء الشمال" بخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية.
بدوره، بارك أسعد سوالمة هذه الاتفاقية مع شركة الزيتونة متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الخدمة المطلوبة للمشتركين في مناطق عمل الشركة.
واضاف المدير العام أن "كهرباء الشمال" مهتمة بتقديم وتنويع مصادر خدمة المشتركين في مجال الانترنت وتقديم أفضل العروض، كذلك نسعى لفتح شراكات حقيقية مع كافة الشركات والمؤسسات المعنية.
وأضاف أن "كهرباء الشمال" اليوم تحقق خطوة باتجاه التطور التكنلوجي لمساعدة المشتركين في قضاء خدماتهم الالكترونية التي تسعى الشركة لاطلاقها خلال المرحلة المقبلة على إعتبار أن خددمة الانترنت يجب أن تكون متوفرة بالشكل الدائم والمطلوب.
وأكد أشرف ضميدي رئيس مجلس إدارة شركة الزيتونة أن نظام الألياف الضوئية تتميز بسرعات عالية واستقرار بالخدمة وأسعار في متناول الجميع ويساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وأكد أشرف ضميدي رئيس مجلس إدارة شركة الزيتونة أن نظام الألياف الضوئية تتميز بسرعات عالية واستقرار بالخدمة وأسعار في متناول الجميع ويساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وأوضح ضميدي أن شركة الزيتونة لديها خطط استراتيجية تهدف لبناء شبكة ألياف ضوئية باستخدام أحدث الأجهزة لتزويد المشتركين بخدمة ممتازة.
وذكر ضميدي أن شركة الزيتونة قامت بالتوقيع مع شركة توزيع كهرباء الشمال بهدف الاستفادة من بنيتها التحتية في مناطق امتيازها في مدينة نابلس وجنين ، شاكرا ادارة توزيع كهرباء الشمال على تعاونها.
كما صرح المدير التنفيذي لشركة الزيتونة طارق صبوح أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها وتجهيز البنية التحتية لإطلاق "الفايبر" في أغلب مناطق الضفة.
كما صرح المدير التنفيذي لشركة الزيتونة طارق صبوح أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها وتجهيز البنية التحتية لإطلاق "الفايبر" في أغلب مناطق الضفة.
وأوضح صبوح أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات في محافظات نابلس وسلفيت وجنين وطوباس وباشرت العمل والتمديد في بعض القرى لإنجاز العمل بأسرع وقت لتزويد المشتركين بالخدمات.
كما أكد صبوح أن الشركة بصدد إطلاق خدمات الفايبر في قرية بيتا جنوب محافظة نابلس خلال أيام ، كما توفر الزيتونة خدمات إنترنت لاسلكي في العديد من المناطق .
وثمن صبوح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهم المبذولة في دعم قطاع الاتصالات بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور "إسحق سدر" الذي عمل على تسجيل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين.
وثمن صبوح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهم المبذولة في دعم قطاع الاتصالات بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور "إسحق سدر" الذي عمل على تسجيل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين.
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