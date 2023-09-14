تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الكولومبي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، رئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو في القصر الجمهوري في العاصمة الكولومبية بوغوتا.في مستهل اللقاء، سلم د.المالكي الرئيس الكولومبي رسالة موجهة له من الرئيس محمود عباس يشكره فيها على ترحيبه بعقد مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول امريكا اللاتينية والكاريبي في بلاده، ويدعوه لزيارة فلسطين ليحل عليها ضيفاً مميزاً مرحباً به.كما ووضع المالكي بيترو في صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمواجهة المساعي الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تكريس خطوات على أرض الواقع تتناقض مع قرارات الإجماع الدولي.وشكر المالكي كولومبيا على مواقفها تجاه فلسطين والتي كان لها تحولا محوريا منذ استلام السيد بيترو مقاليد الحكم والتي تعكس احترامه لمبادىء القانون الدولي واهمية تكريس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ودون استثناء، واعرب عن التزام دولة فلسطين لتطوير العلاقات الفلسطينية-الكولومبية في شتى المجالات، مشيرا الى تطلعه لتوقيع اربعة اتفاقيات اثناء زيارته الحالية الى كولومبيا مع نظيره الكولومبي، السيد الفارو ليفيا، في مجالات مختلفة والتي بدورها ستسمح لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين.كما ورحب المالكي بقرار بيترو إغلاق مكتب الابتكار الذي فتحه الرئيس الكولومبي السابق في مدينة القدس ودعا كولومبيا لفتح سفارة لها في فلسطين في اقرب وقت ممكن.من جهته، اكد الرئيس بيترو على اهمية تطبيق القانون الدولي دون ازدواجية معايير مشيراً الى رفضه لما يحدث من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن دون عدالة. كما واكد على دعم بلادة لحقوق الفلسطينيين المشروعة في تكريس دولتهم المستقلة على ارضهم.كما واشار الى اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين ووضع آليه عمل لذلك.من جهة اخرى، تم تبادل وجهات النظر، حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية، وأكد الطرفان على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا رؤوف المالكي، مديرة الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي في وزارة الخارجية والمغتربين سعاد صبح.