رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل، وسيعمل المعبر في كلا الاتجاهين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً، وذلك بسبب "الأعياد اليهودية".وكانت الإدارة العامة للمعابر، قد ذكرت في وقت سابق أن المعبر، سيعمل يوم السبت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، حتى 12:30 ظهراً، ويستأنف العمل من الساعة 10:30 مساءً.وأشارت، إلى أن المعبر سيغلق بشكل كامل يوم الأحد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، حتى السابعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء.