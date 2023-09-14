شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة: استشهاد أي أسير مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر

الحركة الأسيرة: استشهاد أي أسير مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر
الحركة الأسيرة تؤكد أن استشهاد أي أسير مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الخميس، بياناً بخصوص "السلوك الإجرامي في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام من قبل إدارة السجون".

وحملت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في البيان، الاحتلال بكافة مؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، مؤكدين أن "استشهاد أي أخ مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من قبل الاحتلال".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

لقد خاض عددٌ من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال في الآونة الأخيرة إضرابات مفتوحة عن الطعام للاستجابة لمطالبهم، ولا زال هؤلاء الأسرى مضربين عن الطعام حتى الآن، ولقد تواردت إلينا معلومات تفيد بأن إدارة سجون الاحتلال تقوم بمعاملة هؤلاء الأسرى معاملة إجرامية قمعية، وتقوم بتهديدهم بأن مصيرهم سيكون مثل مصير الشيخ الشهيد خضر عدنان رحمه الله.

وهنا نود التأكيد على ما يلي:

أولًا: تعبر اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن غضبها الشديد واستنكارها للسلوك الإجرامي في طريقة التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام ومواصلة تهديدهم بأن مصيرهم سيكون نفس مصير الشيخ الشهيد خضر عدنان.

ثانيًا: تؤكد اللجنة الوطنية العليا عزمها على مساندة المضربين وعدم تركهم يواجهون أقدارهم لوحدهم، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير.

ثالثًا: تطالب اللجنة الوطنية العليا كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالتدخل لفتح حوار مع الأسرى المضربين لإنجاز مطالبهم وإنهاء إضرابهم في أقرب فرصة.

رابعًا: تحمل اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة الاحتلال بكافة مؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، مؤكدين أن استشهاد أي أخ مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من قبل الاحتلال.

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