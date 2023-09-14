الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، وامانة سر المجلس.وقرر المجلس الموافقة على المشاريع التالية ووضعها موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة يتما بمحافظة نابلسن ومشاريع تعديل تنظيمي في التجمعات التالية: بزاريا، وعين يبرود، وبيتونيا، ورام الله، والمزرعة القبلية، وبرهام، وجنين، وقباطية، وبرقين، وعنزه، ورابا، وبيت امرين، وبرقا، بالإضافة إلى مشاريع هيكلي تفصيلي في التجمعات التالية: بيت امرين، واجنسنيا، والنبي صالح، ودير أبو مشعل.وقرر المجلس بإعادة ايداع مخطط هيكلي لبلدات: بيتلو، ودير عمار، وجمالا، للاعتراضات وكذلك مشروع هيكلي تنظيمي في عصيرة الشمالية.ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات منح تسهيلات لمنح تراخيص ابنية وذلك في التجمعات التالية: عزموط، وبيت ايبا، ودورا القرع، ورنتيس، ورامين، وبورين، وياصيد، وبيت امرين،واجنسينيا، وتل، وعين عريك، ويبرودن وترمسعيا، وعين قينيا، ورافات، والنبي الياس، وزعترة.ورد المجلس مشاريع تعديلية وطلبات استئناف وطلبات منح تسهيلات لترخيص أبنية في التجمعات التالية: بيتا، ورام الله، وبيتونيا، وتل، وعراق بورين، والنويعمة، والخليل.وكلف المجلس اللجان ذات العلاقة بإعادة دراسة تعديلات تنظيمية وطلبات لمنح تسهيلات وذلك في التجمعات التالية: قباطية، وطلوزه، وعزموط، والفندقومية، كما وأجل المجلس البت في مشروع هيكلي تفصيلي في سفارين لحين انتهاء اعمال التسوية.وجدد المجلس تأكيده على ان الشوارع المصدقة في المخططات الهيكلية يجب فتجها دون أي عائق من أي جهة.