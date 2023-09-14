وزير المالية: الاحتلال يحتجز نحو 800 مليون دولار منذ عام 2019

شدد وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الخميس، على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 وتبلغ حالياً نحو 800 مليون دولار.



والتقى بشارة، في مكتبه برام الله، وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، والوفد المرافق لها، حيث بحثا تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة .



وناقش بشارة خلال اللقاء سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الخصميات الإسرائيلية لأموال المقاصة وانحسار الدعم الخارجي، لافتاً إلى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء

بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام .



وثمن بشارة على موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين، والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة .



رام الله - دنيا الوطن