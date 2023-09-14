هيئة الأسرى: اسرى مجيدو يعانون أوضاعاً حياتية صعبة



وبينت الهيئة أن الارتفاع في اعداد الاسرى والمعتقلين الجدد القى بظلاله على الأسرى المرضى الذين يحتاجون مراجعة العيادات وتلقي الادوية وتلمس المعاناة الناتجة عن ذلك بالنظر الى الأسرى الذين يعانون من أوجاع الأسنان حيث أصبح هناك مماطلة في مواعيد علاجهم .



وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتكثيف زياراتها للسجون والمعتقلات ،والالتقاء بالأسرى الجدد في مراكز التحقيق والتوقيف والمعابر الرئيسية في السجون والمعتقلات .





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الخميس أن الأسرى في سجن (مجيدو) يعانون أوضاعا حياتية صعبة ومعقدة ، ناتجة عن السياسات الانتقامية والتعسفية المتبعة من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، جراء الاكتظاظ الكبير الناتج عن الاعتقالات المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي.وأوضحت الهيئة أن سجن مجيدو من بين أكثر السجون معاناة جراء الاكتظاظ المتواصل ، تحديدا في أقسام المعبار،حيث يوميا يتم ادخال اسرى جدد، وهذا يترتب عليه الكثير من الأمور والإجراءات والمستلزمات الحياتية ، وبالتالي أصبح السجن يعاني من ضغط كبير جراء الاستمرار في الاعتقالات حيث أن المتوسط لكل قسم في السجن ارتفع من 72 أسيرا الى 182 أسيرا.