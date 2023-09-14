شؤون فلسطينية

رام الله: غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة تشارك بحفل إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر

رام الله: غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة تشارك بحفل إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر
رام الله - دنيا الوطن
شاركت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة ممثلة برئيس مجلس إدارتها م. عائد أبو رمضان أمس بحفل إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر، والذي عقد بمدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، وممثل ألمانيا لدى فلسطين اوليفر اوفتشا، وممثلي جمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية المحلية والمؤسسات الدولية.

ويأتي إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والذي ينفذ من قبل مؤسسة GIZ ، ضمن مبادرة فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص بتمويل قدره 47 مليون يورو، وضمن هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة بقيمة 8.5 مليون يورو إضافية لدعم مشروع “النمو الأخضر في فلسطين”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

وأكد م. عائد أبو رمضان خلال المشاركة بالحفل على أهمية إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر لفلسطين لاسيما لقطاع غزة والذي يعاني من ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأرض، داعياً لتوحيد كافة الجهود من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال ربط النمو الاقتصادي بحماية البيئة وتغير المناخ، وبما يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل تكلفة الإنتاج باستخدام الطرق الموفرة لاستهلاك الموارد المحدودة.

وأوضح أبو رمضان أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات على هامش الحفل مع دولة رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إلى جانب لقاء سفير الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان ورؤساء أقسام التنمية في مكتب الاتحاد الأوروبي ودعوتهم لزيارة غرفة غزة من أجل عمل الترتيبات النهائية لبدء العمل في المشروع.



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