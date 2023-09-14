نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمة الإهمال الطبيّ بحقّ الأسير محمد الخطيب

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها الممنهجة والمتمثلة بالإهمال الطبي (القتل البطيء)، بحقّ الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، والتي أدت إلى تفاقم وضعه الصحيّ.وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير الخطيب والذي يعاني من مشاكل حادة في الظهر -انزلاق غضروفي خطير-، كان قد التقى طبيب مختص مؤخرًا، والذي أوصى بإجراء صورة خاصة للتأكد من تشخيص حالته الصحية الأخيرة، وتوفير العلاج اللازم له، بناءعلى ذلك.ولفت نادي الأسير، إلى أن إجراء هذا النوع من الصور تمت التوصية عليه للأسير الخطيب منذ نحو سبعة شهور عن طريق طبيب خاص كان قد اطلع كذلك على ملفه الطبي، وبعد مماطلة استمرت لنحو سبعة أشهر تمت التوصية على ذات الفحص، كما أدت هذه المماطلة المتكررة إلى تفاقم وضعه الصحيّ ومعاناته.وأكّد نادي الأسير، على أنّ قضية الأسير الخطيب، شكّلت مؤخرًا أبرز القضايا التي مارست فيها إدارة السّجون إهمالا طبيًا متعمدًا بشكل واضح، وساهمت محاكم الاحتلال في ترسيخ هذه الجريمة، عبر الاعتماد على التقارير الصادرة من إدارة السّجون، وتجاهلت التقارير الطبية التي تم تقديمها للمحكمة عبر المحامين، ولمتكترث لمطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة إجراء فحوص خاصة للأسير الخطيب.وأوضح، أنّ معاناة الأسير الخطيب المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن 21 عامًا، بدأت منذ أكثر من عامين، وقد واجه مراحل من الإهمال الطبيّ، الذي تسببت له اليوم بصعوبة بالغة في الحركة، حتّى أصبح يعتمد على كرسي متحرك لتلبية احتياجاته، أو الاعتماد على رفاقه، عدا عن الآلام الحادة التي ترافقه على مدار السّاعة، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على النوم.ويعتمد الأسير الخطيب اليوم بشكلٍ أساس في العلاج على المسكنات، التي أصبحت وبحسب الأسير الخطيب غير مجدية، أمام الألم الذي يشعر به.وأشار نادي الأسير، إلى أنّ عمليات المماطلة، تُشكّل أبرز أدوات جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، التي مورست بحقّ الأسير الخطيب بشكلٍ ممنهج وواضح، سواء من خلال المماطلة بنقله إلى المستشفى، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة، وتزويده بكميات كبيرة من المسكنات، التي تسببت له لاحقًا بمشاكل صحية إضافية.من الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.هذا وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصل إليه الأسير الخطيب، وكذلك كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون جملة من الجرائم الممنهجة.