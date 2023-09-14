شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار معاناة الأسرى في مركز توقيف "عصيون"

هيئة الأسرى: استمرار معاناة الأسرى في مركز توقيف "عصيون"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الشبان الفلسطينيين الذين يحتجزون في مركز توقيف عتصيون منذ بداية اعتقالهم .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الظروف الحياتية التي يعيشها المعتقلين تتنافى مع كافة القوانين الانسانية ، حيث يحتجز الأسرى في غرف لا تصلح للعيش الآدمي، والطعام الذي يقدم لهم سيئ للغاية من حيث الجودة والكمية ، بالإضافة الى حرمانهم من ساعة الفورة.

 وبينت الهيئة، أن معتقل عصيون يعتبر محطة مؤقتة لتوقيف الأسرى لحين نقلهم إلى السجون، وجيش الاحتلال هو المسؤول عن ادارته، ويتعرض فيه الاسرى للمعاملة القاسية والوحشية ويمارس بحقهم العديد من صنوف التعذيب والممارسات اللاإنسانية والمهينة.

يذكر أن الأسرى الذين تم زيارتهم مؤخرا من قبل محامية الهيئة جاكلين فرارجة هم :

·  سعيد نخلة

· ضرار إخميس

· محمود ديب العمور

· مهران عمار حميدان

· محمد حسين عبيات

· محمد خالد سليم العمور

· محمد سلامة أبو ساكوت

· عنان محمود صافي

·علي كريم عساكرة

·محمد نادر خلف حميد

· اسامه فضل جابر

· اياد ياسين دلول

· عامر احمد ضراغمه 

·وسام عبد الرحمن عطية

· سليمان  هيثم مزهر

· فيصل علي شحرور

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