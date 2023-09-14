طالع: الاقتصاد بغزة تحدد السقف السعري لكرتونة البيض

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بغزة، عن تحديد سقف سعري لكرتونة البيض والاعلاف والصيصان.وقالت الوزارة في بيان لها، إن تحديد أسعار البيض والاعلاف والصيصان جاء استمراراً لمتابعة الوزارة لأسعار مدخلات الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة.وبينت الوزارة أن سعر كرتونة البيض من المزرعة 13.5 شيكل، على أن يباع للمستهلك بسعر لا يزيد عن 15 شيكل.وأوضحت أن سعر طن علف دجاج اللاحم المستورد رقم (1) 2820 شيكل، والسعر المحلي 2750 شيكل، وعلف دجاج اللحم المستورد رقم (2) 2800 شيكل، والسعر المحلي 2720، بينما سعر العلف اللاحم رقم (3) المستورد 2780 شيكل، والسعر المحلي 2700 شيكل.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد سعر الصوص اللاحم المصري 2.8 شيكل، والأجنبي 2.8 شيكل، والصوص الإسرائيلي 2.9 شيكل للصوص الواحد.