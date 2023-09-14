أزمة تُهدد الحكومة.. بن غفير يبلغ نتنياهو بعدم التزام كتلته بالائتلاف

أبلغ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن كتلة (عوتسما يهوديت) لم تعد ملتزمة بالائتلاف الحكومي بدءًا من مساء أمس.



ووصفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الخطوة من جانب بن غفير، بأنها "أزمة جديدة تلوح في الافق وتهدد مستقبل الحكومة الحالية".



وجاء تهديد بن غفير إلى حين إيجاد حل لمسألة تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون.





وجاء في بيان أصدرته كتلة بن غفير، أن نتنياهو، مستمرٌ في تعنتِه "إبقاءَ الظروف الجيدة التي يَتمتعُ بها هؤلاء الأسرى".



يشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي، للشؤونِ السياسية والأمنية (كابينت) قرر الثلاثاء في ختام جلسة استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، عدمَ تغيير ظروفِ الأسرى وارجاءَ بحثِ هذا الملف الى ما بعدَ الاعياد اليهودية.

رام الله - دنيا الوطن