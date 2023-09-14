دولي

بوتين يقبل دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلاده

بوتين يقبل دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلاده
جانب من لقاء كيم وبوتين
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج خلال محادثاتهما في روسيا، فيما من المتوقع أن يواصل كيم زيارته بتفقد منشآت إنتاج عسكرية.

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية إن بوتين قبل الدعوة، دون أن تذكر موعداً محتملاً للزيارة.

وأضافت أن كيم أبلغ بوتين بأن اجتماعهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد، وأنه عبر عن استعداده لإقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار المئة عام المقبلة.

جاء توجيه الدعوة في نهاية حفل استقبال أقامه بوتين لكيم بعد أن زارا قاعدة فوستوتشني الفضائية وعقدا محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وتابعت الوكالة: "في نهاية حفل الاستقبال، وجه كيم جونج أون دعوة ودية لبوتين لزيارة كوريا الشمالية في وقت مناسب".

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