النخالة يُعلق على أحداث مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين، يستهدف الحالة الوطنية الفلسطينية في المخيمات، ويستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال استقبال النخالة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، حيث بحثا الأحداث في المخيم.وقال النخالة: "إننا إذ ندين أي اقتتال داخلي من أيٍّ كان، فإننا نطالب الجميع بوقف فوري لإطلاق النار، وندعو قوى المقاومة الفلسطينية إلى رفع الغطاء عن كل المتورطين في هذه الاشتباكات، وإلى رصّ الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وحده".وشدد على ضرورة توقيف المتورطين في الجرائم، وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة، مشيراً إلى أنه لا يبرر ما يجري من تهديد للسلم الأهلي في المخيم والجوار، ولا يمكن أن يكون على حساب مخيماتنا وشعبنا وأشقائنا اللبنانيين.