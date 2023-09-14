تعليق المطران حنا على أحداث مخيم عين الحلوة



وشدد في تصريح صحفي، على أن "ما يحدث في مخيم عين الحلوة انما هو امر مسيء لنا جميعا كفلسطينيين ومسيء للمخيمات التي هي قلاع الصمود والاباء والشموخ والتمسك بحق العود".



وأضاف: "ندرك جيدا ان هنالك اياد تعمل في العلن وفي الخفاء بهدف الاساءة للفلسطينيين جميعا وللاجئين الفلسطينيين بنوع خاص وذلك خدمة للمشاريع الاستعمارية والتي هدفها تصفية حق العودة في اطار مخطط اوسع هدفه تصفية القضية الفلسطينية".





وقال المطران حنا: "نسمع ويا للاسف بعض الاصوات في لبنان التي تحرض على اللاجئين وعلى المخيمات مستغلة هذه الاحداث المؤسفة والصراعات الداخلية التي نتمنى ان تتوقف حقنا للدماء وافشالا للمخطط والمؤامرة التي تستهدف المخيم".



وأردف: "اقول لاشقاءنا اللبنانيين المستائين من حالة مخيم عين الحلوة بأننا نتفهم استياءكم ونحن مستائون ايضا مما يحدث هناك ولكن كونوا على يقين بأن الفلسطينيين الشرفاء الوطنيين الانقياء الذين بوصلتهم القدس وحق العودة لا علاقة لهم بهذا العنف وبهذه الصراعات ، ومعكم نتساءل من الذي يرسل السلاح للدواعش ومن الذي يعطيهم الغطاء لكي يقوموا بما يقومون به من اساءة للمخيم واهله المتمسكين بحق عودتهم الى الوطن السليب".



وطالب "الاحباء في مخيم عين الحلوة بأن يعملوا من اجل وقف هذا الانهيار وهذا التفاقم لحالة استعمال العنف والقتل والصراع الداخلي في المخيم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأنه "يؤسفنا ويحزننا كثيرا ما يحدث في عين الحلوة في لبنان من استمرار للعنف والقتل وترويع للمواطنين المدنيين الامنين الذين لا علاقة لهم بهذه الصراعات وهذه الخلافات".