شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

وقال مسؤول محلي في درنة شرق ليبيا، إن عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا بسبب الإعصار الذي ضرب البلاد، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية.





وأوضح رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في تصريحات لـ (سكاي نيوز) عربية، إن "الموقف كبير جدا ومفاجئ لمدينة درنة".





وأضاف: "لم نستطع مواجهته بإمكاناتنا التي كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف. حتى لو كانت إمكانات كبيرة ومتطورة فإن المشهد الذي رأيناه لا نستطيع أن نواجهه".





وأوضح أن "عدد القتلى في المدينة يمكن أن يفوق 20 ألفا، حسب التقديرات التي بنيت على كثافة السكان في المناطق المنكوبة".





وأكد الغيثي أن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".





وقال: "هناك تحركات من فرق الإنقاذ المختلفة داخل المدينة، والآن العمل جار على انتشال جثث الضحايا. هناك ضحايا في البحر وتحت الأنقاض وضحايا غمرهم الطين. البحث جار ولا نستطيع أن نحصي العدد المهول".

وتسبّب الإعصار مدينة درنة ومدن أخرى شرق ليبيا، قبل عدة أيام، في مقتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية.وأظهرت اللقطات المصوّرة الأمواج وهي تدفع الجثث صوب الشاطئ، بينما تجمّع عدد من الأهالي على سواحل المدينة على أمل خروج جثث أحبائهم لدفنها، وآخرون تكفلوا بالتقاط وانتشال الجثث الملفوظة من البحر لنقلها إلى المقابر.وأسفرت الفيضانات والسيول عن اختفاء أحياء سكنية كاملة في مدينة درنة وغرقها في البحر، بينما لم يتضح بعد أعداد القتلى، فيما تحدثت الإحصائيات الأولية عن أكثر من 10 آلاف مفقود.