بلينكن: هذا ما أبلغتنا به السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بشأن موقف المملكة العربية السعودية من اتفاق تطبيع مع إسرائيل.









وفي مقابلة صحفية مساء أمس صرح بلينكن بأن جهود التطبيع بين السعودية واسرائيل ليست مرتبطة بتعزيز زعماء معينين او الحكومتين الحاليتين في الدولتين، وانما بدفع العالم قدما بحيث سيكون فيه المزيد من السلام، وفق تعبيره.



وشدد بلينكن على أن المساعي لتوسيع "اتفاقيات ابراهيم" ليست بديلا لسلام اسرائيلي فلسطيني.





بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاقيات ابراهيم على توسيع دائرة السلام بصورة "ستغير وجه الدولة والشرق الأوسط وذلك من خلال التوصل الى اتفاق سلام مع السعودية"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنوقال في مقابلة صحيفة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) جزءاً منها: بأن السعوديين أوضحوا لنا "أن القضية الفلسطينية هي أمر مركزي في التوصل الى تطبيع مع اسرائيل، وفي نظرنا ذلك يجب أن يشمل حل الدولتين".