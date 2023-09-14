شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل كوبا للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"

الرئيس عباس يصل كوبا للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، إلى العاصمة الكوبية هافانا، للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"، ولقاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

وكان في استقبال الرئيس عباس في المطار عدد من كبار المسؤولين الكوبيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان.

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