هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الاخرس والفسفوس



يشار بأن الأسير الأخرس أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لستة أبناء .



أما عن حالة الأسير المضرب كايد الفسفوس فهو يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، بالإضافة إلى أوجاع في كافة أنحاء جسده، ويصاب بالدوار والدوخة وعدم الاتزان، ولم يخرج لزيارة محاميه نظرا لسوء وضعه الصحي، علما بان تم تقديم طلب استئناف للمحكمة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال "عوفر" بالقرار الإداري الصادر بحقه ولم يتم تعيين جلسة للنظر فيه .



يشار ان المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر 2/5/2023، هو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين ماهر الأخرس وكايد الفسفوس مقلقة للغاية، وأن سلطات الاحتلال تواصل احتجازهما بأوضاع اعتقالية قاسية، كما تجري بحقهما جملة من الإجراءات التنكيلية بهدف كسر إرادتهما وإضرابهما المفتوح عن الطعام .وبينت الهيئة أن الأسير ماهر الأخرس (52عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين، مضرب منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يعاني حالياً من أوجاع في كافة أنحاء جسده ، وآلام في القلب والمعدة ودوار شديد ، وفقد الكثير من وزنه .وأضافت الهيئة أن الأسير الأخرس يشتكي من مرض الضغط ويمتنع عن أخذ دوائه والمدعمات حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.