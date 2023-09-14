جامعة النجاح تمنح الأسير المحرر كريم يونس منحة لدراسة الدكتوراه في التاريخ

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح يوم الأربعاء بالأسير المحرر كريم يونس، بحضور سعادة أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وأ. رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، وأ. محمد دقة، عميد شؤون الطلبة، والسيد غسان دغلس، ق.أ. محافظ محافظة نابلس، والسيد جهاد رمضان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين التعليمية وممثلي مختلف المؤسسات الوطنية.ورحب الحمد الله بالقائد يونس ووجه تحية إجلال وتقدير للأسيرات والأسرى القابعين خلف القضبان متمنياً لهم الحرية، وأكد أن دعم الأسرى وقضيتهم هو جزء من رسالة الجامعة الوطنية وجزء من تاريخها النضالي المشهود.من جهته ثمّن رئيس الجامعة دور المناضلين الفلسطينيين من الأسرى الأبطال في مواجهة ظلم الزنازين، والمعارك البطولية التي يخوضونها داخل المعتقلات، مؤكداً دعم الجامعة لقضية الأسرى والتي تضعها على سلم أولوياتها.وأقامت الجامعة حفل تكريم للأسير الحر وسط حضور رسمي وشعبي، وتولى عرافة الحفل أ. الدبعي الذي أعلن عن منح جامعة النجاح الوطنية للمحرر يونس منحة لاستكمال دراسة دكتوراه في التاريخ، مضيفاً: "إن هذا أقل تقدير نضعه بين أيدي من أفنوا حياتهم بين قضبان السجون، ولن تستطع قوة أي عدو في كسر عزيمتنا وإرادتنا وصمودنا، والأسير كريم يونس هو نموذج يحتذى به في مقارعة الاحتلال".بدوره شكر المحرر يونس أسرة جامعة النجاح الوطنية إدارة وعاملين وطلبة وعلى رأسهم دولة الأستاذ الدكتور حمد الله على وقفتهم التضامنية معه ومع بقية الأسرى في السجون الإسرائيلية طيلة السنوات الماضية، وأشار أن لجامعة النجاح الوطنية رمزية خاصة. وعن منحه شهادة الدكتوراه من جامعة النجاح الوطنية أكد بأن هذا جزء من دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وزرع الأمل أمام الأسرى وعائلاتهم.من جهته أثنى رمضان على الدور النضالي للأسير كريم يونس، الذي قضى 40 عاماً في سجون الاحتلال، كما أثنى على دور الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.ثم ألقى دغلس كلمة ثمّن فيها الدور النضالي لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وضرورة دعمهم ومؤازرتهم.وفي الختام جرى تكريم المحرر يونس من مختلف مؤسسات المجتمع الوطنية.