شاهد: ماذا قال الداعية الشيخ وائل الزرد بعد استشهاد ابنه بانفجار شرق غزة؟
نعى الداعية الشيخ وائل الزرد، مساء الأربعاء، نجله براء، والذي استشهد في انفجار شرق غزة.
وقال في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي معقباً على الحدث الذي استشهد فيه نجله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لن نشمت أعداء الله فينا،...، سنبقى في طريق الحق والقوة والحرية".
وتابع: "لم نبدل ولن نفرط حتى يأذن الله بتحرير المسجد الأقصى المبارك".
وجاء نبأ استشهاد براء، بعد ساعات قليلة من وصف والده له "بالعريس المنتظر"، حيث لم يكن يدري أو يجول في خاطره أنه يودعه.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، الثلاثاء، عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، جراء إنفجار وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، خلال تظاهرات للمواطنين في المكان.
وأفادت الوزارة بوصول خمسة شهداء و25 اصابة من بينها حالات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.
وسبق أن أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.
وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
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