تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 29-18 29-18 بيت لحم 28-18 29-18 29-18 رام الله والبيرة 27-17 28-17 28-17 طولكرم 30-21 31-21 31-21 نابلس 29-18 30-18 30-18 قلقيلية 30-21 31-21 31-21 جنين 33-20 34-20 34-20 سلفيت 28-18 29-18 29-18 طوباس 34-21 35-21 35-21 روابي 29-18 30-18 30-18 الخليل 27-17 28-17 28-17 غزه 29-22 30-22 30-22 أريحا 37-24 38-24 38-24 خانيونس 29-22 30-22 30-22 الأغوار الشمالية 35-22 36-22 36-22 رفح 30-21 31-21 31-21

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: