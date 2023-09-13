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الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

الداخلية المغربية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر
زلزال المغرب
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة الماضية، إلى 2946 على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت الداخلية المغربية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2946 شخصا، تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخص.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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