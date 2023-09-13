حمادة: المقدسيون رأس الحربة في الدفاع عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة على أن كل محاولات الاحتلال لتهويد القدس ستذهب أدراج الرياح، ولن يكون له ما يريد.وقال حمادة إن صمود المقدسيين هو كلمة السر في الدفاع عن الأقصى، ويجب إسنادهم بكل الطرق.وأضاف أن المقدسيين هم رأس الحربة في الدفاع عن القدس والأقصى، لكن اتفاقية أوسلو ضيقت من فرص إسنادهم.واعتبر أن ما يعانيه المقدسيون هذه الأيام هو من رواسب مباشرة لاتفاقية أوسلو المشؤومة.وأوضح أن اتفاقية أوسلو سهّلت على الاحتلال تنفيذ مخططاته التهويدية في القدس بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس فيها ما يريد، لأن الاتفاقية أجلت القضية لنقاش "الحل النهائي".