شؤون فلسطينية

"القوى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة

"القوى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مواطنين شرق غزة
جانب من التظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
حملت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد مجموعة من المواطين وإصابة آخرين بينهم بحالات الخطر خلال مظارهات جرت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يتحمل كافة المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

ونعت اللجنة الشهداء الذين استشهدوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال "تظاهرهم ضد قوات الاحتلال والذين قضوا أثناء فعالية للشباب الثائر إسناداً للأسرى بسبب انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء و الجرحى.

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