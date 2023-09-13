السفير عبد الهادي يتفقد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

قام السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بجولة ضمن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ورافقه أعضاء اللجنة الشعبية للمخيم.واستهل عبد الهادي جولته بتفقد الطلاب في مخيم اليرموك مع ابتداء العام الدراسي الجديد، حيث قام بزيارة مدارس (أونروا) التي افتتحت مؤخرا داخل المخيم مدرسة المجيدل والصرفند والتقى مدير المدرسة السيد محمود نصار واستمع منه على أحوال الطلاب وسير العملية التدريسية داخل المخيم حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 950 طالب وطالبه، وشكر السفير عبد الهادي الأونروا على إعادة بناء مركز دعم الشباب والمدرسة والمستوصف في مخيم اليرموك.واستكمل عبد الهادي جولته بلقاء مع رئيسة بلدية مخيم اليرموك المهندسة رولا موعد وناقش الطرفان ما ينقصه مخيم اليرموك من مستلزمات أهمها استكمال صيانة مشروع الصرف الصحي وتأمين الكهرباء والهاتف للمخيم، لتسهيل حياة الأهالي القاطنين داخل المخيم خاصة مع ارتفاع عدد الأهالي العائدين للمخيم.وتوجه السفير عبد الهادي بالشكر للحكومة السورية ومحافظ مدينة دمشق السيد محمد طارق كريشاتي على اهتمامه الكبير بدعم عودة الأهالي للمخيم وتقديم كل التسهيلات وأيضاً متابعة وضع الحلول للبنية التحتية في المخيم.