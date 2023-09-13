الأحمد يوضح نقاط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة







رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، إنه تم الاتفاق على ثماني نقاط هامة تتعليق بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بهدف ضمنات الهدوء.وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن النقاط تتعلق بتثبيت وقف إطلاث النار واستئناف عمل القوة الأمنية المشتركة بين الفصائل الفلسطينية التي تتولى حفظ الأمن في المخيمات بمساعدة الأمن الوطني التابع لمنظمة التحرير من أجل فرض الهدوء واستمراره.وأضاف الأحمد، أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة تسليم المطلوبين المتهمين باغتيال العرموشي، وباقي الضحايا الذين قتلوا خلال الاشتباكات.كما تم الاتفاق على عودة حركة (حماس) للقوة الأمنية المشتركة بحيث يكون حفظ الأمن مسؤولية وطنية مشتركة من قبل جميع الفصائل، بحسب الأحمد.