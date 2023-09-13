الاتصالات بغزة: الوزارة هي الجهة الأساسية لعملية نقل البريد الحكومي والخاص

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الحركة البريدية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، محمود الفار إن عملية ادخال البريد للقطاع، تتابع من قبل جهات ولجان أمنية وصحية ومالية، إضافة لمتابعة وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.وأكد الفار في حديث لـوكالة (الرأي) الحكومية اليوم الأربعاء، أن الوزارة هي الجهة الأساسية لعملية نقل البريد الحكومي والخاص عبر قطاع غزة للعالم والعكس.وعن آلية استقبال وارسال البريد، أوضح أن العملية تتم عبر منسق شركة خاصة تقوم باستلام البريد عبر معبر بيت حانون، ليدخل بعد ذلك في مرحلة الفحص الأمني لضمان سلامة المواد المدخلة، ثم الفحص الخاص بوزارة الصحة، يليها دور وزارة المالية ممثلة بالجمارك بمتابعة وزارة الاتصالات.وأشار إلى وجود معاير يتم العمل عليها بالنسبة للتعرفة البريدية، حيث أن لكن صنف بريدي تعرفة بريدية معينة تم إقرارها من المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه تم رفع التعرفة البريدية دولياً مؤخراً من 4 شواكل إلى 6.وأكد أن خدمة البريد متاحة للطرود الشخصية فقط وليست منفذ تجاري، كما يحاول بعض الأشخاص استغلالها.وِأشار إلى محاولة بعض المواطنين العمل بالطرود بغرض التجارة، دفع وزارة المالية لوضع تعرفة بريدية جمركية مخصصة لما يتم إدخالها للاستفادة منها بشكل تجاري، والتي يتم إدخالها بكميات.وأوضح الفار أن الكمية هي التي تحدد إن كان البريد للاستخدام الشخصي أو التجاري، حتى يتم اخضاعها للتعرفة البريدية الجمركية التجارية.وقال إن هناك مواد ممنوعة يتم مصادرتها من قبل اللجان المختصة بالفحص، مثل المواد الصحية الضارة والمواد الأخلاقية.وذكر أن معدل العمل على فصح الطرد في قطاع غزة لا يزيد عن 72 ساعة فقط، حيث يتم بعدها التواصل مع المواطنين لتسليم البريد الخاص بهم.وأشار إلى توفير وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، عدة خدمات من خلال رؤيتها للتحول الرقمي، لتسهيل عملية متابعة ودخول البريد لغزة.